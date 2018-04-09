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Дерипаска упал на 250 позиций в рейтинге Forbes
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Дерипаска за три дня упал на 250 позиций в рейтинге Forbes 

RB.ru 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский миллиардер, президент энергетической компании En+ и металлургической «Русал» Олег Дерипаска в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes за три дня потерял почти 250 строчек на фоне новых санкций со стороны США.
В пятницу, до введения санкций, состояние Дерипаски оценивалось в $6,7 млрд и он занимал 248 место в глобальном рейтинге. По окончании торгового дня в пятницу, 6 апреля, Forbes пересчитал оценку состояния бизнесмена до $5,3 млрд и переместил его на 369 место. Снижение произошло из-за падения стоимости акций «Русала» и En+ Group почти на 20% на Московской бирже.
По данным на 11:20 по московскому времени понедельника, 9 апреля, Дерипаска в общем списке миллиардеров занимает 504 место. Его состояние оценивается в $4,5 млрд
В пятницу, 6 апреля, США ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда российских чиновников. В новый санкционный список попал и миллиардер Олег Дерипаска, а также подконтрольные ему компании: «Базовый элемент», En+ Group, «РУСАЛ», «Евросибэнерго», «Б-Финанс», «Кубань», «Русские машины» и ГАЗ.
Олег Дерипаска через британскую компанию Basic Element является владельцем «Базового элемента». В ее активы входят: группа компаний En+ (в которую входят алюминиевый производитель «РУСАЛ» и электроэнергетическая компания «Евросибэнерго»), машиностроительный холдинг «Русские машины» (в который входит Группа ГАЗ), старейшая страховая компания в России «Ингосстрах» (который владеет банком «Союз»), «Б-Финанс», строительная компания «Главмосстрой», аэропортовый холдинг «Базэл Аэро» (владеет аэропортами Краснодара, Сочи, Анапы и Геленджика), агропромышленная компания «Кубань».
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