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Аграрии Башкортостана получат 560 миллионов рублей
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Аграрии Башкортостана получат 560 миллионов рублей 

РИА «ФедералПресс» 36 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Решение о мерах дополнительной поддержки сельхозпроизводителей было принято на заседании комиссии по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба регионального кабмина.
Так, на поддержку молочного скотоводства направят 300 миллинов рублей. Эти средства аграриям предоставят в качестве компенсации за недополученные доходы из-за низких закупочны цен на молоко. Еще в марте сельхозпроизводителям также были выделены субсидии в размере 318 млн рублей.
Из федерального бюджета в этом году регионы предоставили 398,3 млн рублей, что позволило привлечь свыше 6,5 млрд рублей краткосрочных кредитов, 5,8 млрд рублей из этой суммы направят на сезонные полевые работы.
Всего на проведение сезонных полевых работ башкирским аграриям необходимо 15,4 млрд рублей.
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