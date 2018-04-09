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Московская биржа открылась снижением
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Московская биржа открылась снижением 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Индекс Московской биржи на открытии торгов в понедельник опустился на 0,86% — до 2261,71 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,81% и достиг 1226,5 пункта.
Вместе с тем акции РусАла на открытии торгов Московской биржи снизились на 30% — до 19,8 рубля за бумагу после сообщения компании о возможном техническом дефолте по некоторым видам долговых обязательств после введения санкций со стороны США.
Как свидетельствуют данные торгов Мосбиржи, максимальное снижение акций компании составляло 46,9%, до 15,04 рубля за бумагу, передает ТАСС.
Глобальные депозитарные расписки EN+ Group Олега Дерипаски на открытии торгов Московской биржи также снизились на 20% после введения санкций США. Саксимальное снижение GDR компании составляло 22,9%, до 450 рублей за бумагу.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Акции «РусАла» рухнули на фоне данных о возможном техдефолте Миллер прокомментировал санкции США СМИ рассказали о зарубежном бизнесе Виталия Кличко
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