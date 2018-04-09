В первую неделю апреля расход бюджетных средств замедлился, — Аналитики Росбанка

В основном, приток формировался возвратными операциями с Казначейством, и на предстоящей неделе объем предложения вырастет: 11 апреля будут предложены депозиты на 200 и 100 млрд руб. на 35 и 182 дня, соответственно, а 13 апреля будут предложены рублевый и валютный депозиты объемом 100 млрд руб. и $500 млн на 91 и 12 дней, соответственно.

Мы полагаем, интерес к рублевым депозитам со сроком 3 мес. и более будет низким из-за плавающей процентной ставки, привязанной к Ruonia о/н, и рисков роста последней до уровней вблизи ключевой ставки под влиянием новых размещений КОБР. Тем не менее, короткий депозит может оказаться весьма привлекательным ввиду текущего провала Ruonia о/н (7.01%). Долларовый депозит, вероятно, будет еще более интересен: вмененные долларовые ставки на денежном рынке котируют доллары на сопоставимом горизонте в интервале 2.85-3.05%, что дороже ставки депозита с капитальной надбавкой (ок. 2.1% годовых).