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В первую неделю апреля расход бюджетных средств замедлился, — Аналитики Росбанка
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В первую неделю апреля расход бюджетных средств замедлился, — Аналитики Росбанка 

Прайм 44 минуты назад
Фото: Прайм
В основном, приток формировался возвратными операциями с Казначейством, и на предстоящей неделе объем предложения вырастет: 11 апреля будут предложены депозиты на 200 и 100 млрд руб. на 35 и 182 дня, соответственно, а 13 апреля будут предложены рублевый и валютный депозиты объемом 100 млрд руб. и $500 млн на 91 и 12 дней, соответственно.
Мы полагаем, интерес к рублевым депозитам со сроком 3 мес. и более будет низким из-за плавающей процентной ставки, привязанной к Ruonia о/н, и рисков роста последней до уровней вблизи ключевой ставки под влиянием новых размещений КОБР. Тем не менее, короткий депозит может оказаться весьма привлекательным ввиду текущего провала Ruonia о/н (7.01%). Долларовый депозит, вероятно, будет еще более интересен: вмененные долларовые ставки на денежном рынке котируют доллары на сопоставимом горизонте в интервале 2.85-3.05%, что дороже ставки депозита с капитальной надбавкой (ок. 2.1% годовых).
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