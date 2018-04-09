ТЭО казахстанского предприятия по выпуску ПЭ подготовят до конца 2018 года 

В строительстве нового предприятия будет задействована арабская компания Borealis, директор которой согласился на предварительное участие в проекте, при этом поставив перед властями Казахстана ряд условий. Правительство республики должно будет создать инфраструктуру для будущего завода, обеспечить финансирование доли ТОО «Объединенной химической компании» в строительстве, предоставить сырье по обговоренной стоимости и т.д.
В ходе брифинга Магзум Мирзагалиев сообщил, что для завершения ТЭО до конца 2018 года будет организована проектная компания между Borealis и «ОХК». Стоимость строительства нового предприятия по выпуску ПЭ назовут после того, как будут готовы сметная документация и ТЭО.