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ТЭО казахстанского предприятия по выпуску ПЭ подготовят до конца 2018 года
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ТЭО казахстанского предприятия по выпуску ПЭ подготовят до конца 2018 года 

ИнформУпак 47 минут назад
В строительстве нового предприятия будет задействована арабская компания Borealis, директор которой согласился на предварительное участие в проекте, при этом поставив перед властями Казахстана ряд условий. Правительство республики должно будет создать инфраструктуру для будущего завода, обеспечить финансирование доли ТОО «Объединенной химической компании» в строительстве, предоставить сырье по обговоренной стоимости и т.д.
В ходе брифинга Магзум Мирзагалиев сообщил, что для завершения ТЭО до конца 2018 года будет организована проектная компания между Borealis и «ОХК». Стоимость строительства нового предприятия по выпуску ПЭ назовут после того, как будут готовы сметная документация и ТЭО.
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