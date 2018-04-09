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Девелопер «Эталон» увеличил чистую прибыль по МСФО в 2017 году на 61%
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Девелопер «Эталон» увеличил чистую прибыль по МСФО в 2017 году на 61% 

РИА Недвижимость 45 минут назад
Фото: dp.ru
МОСКВА, 9 апр — РИА Недвижимость. Девелоперская группа «Эталон» в 2017 году увеличила чистую прибыль по МСФО по сравнению предыдущим годом на 61% — до 7,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Выручка группы за 2017 год выросла на 44% — до рекордных для компании 70,6 миллиарда рублей, сообщается в пресс-релизе.
EBITDA по итогам прошлого года составила 13,2 миллиарда рублей, показав рост на 81%, рентабельность по EBITDA достигла 19%, указывается в сообщении.
Как отмечается в нем, в 2017 году компания также достигла рекордных для себя показателей продаж как в натуральном, так и в денежном выражении: объем контрактования составил 512 тысяч квадратных метров и 50 миллиардов рублей.
Группа в прошлом году приобрела четыре новых проекта с общей реализуемой площадью 271 тысяча квадратных метров, в их число вошли два проекта бизнес-класса в Санкт-Петербурге и один в Москве, добавляется в сообщении.
ГК «Эталон» (Etalon Group) основана в 1987 году, фокусируется на жилой недвижимости в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. По данным Единого реестра застройщиков, компания в 2017 году ввела 334 тысячи квадратных метров жилья, заняв восьмое место среди российских девелоперов.
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