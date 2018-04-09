Девелопер «Эталон» увеличил чистую прибыль по МСФО в 2017 году на 61%

МОСКВА , 9 апр — РИА Недвижимость. Девелоперская группа «Эталон» в 2017 году увеличила чистую прибыль по МСФО по сравнению предыдущим годом на 61% — до 7,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка группы за 2017 год выросла на 44% — до рекордных для компании 70,6 миллиарда рублей, сообщается в пресс-релизе.

EBITDA по итогам прошлого года составила 13,2 миллиарда рублей, показав рост на 81%, рентабельность по EBITDA достигла 19%, указывается в сообщении.

Как отмечается в нем, в 2017 году компания также достигла рекордных для себя показателей продаж как в натуральном, так и в денежном выражении: объем контрактования составил 512 тысяч квадратных метров и 50 миллиардов рублей.

Группа в прошлом году приобрела четыре новых проекта с общей реализуемой площадью 271 тысяча квадратных метров, в их число вошли два проекта бизнес-класса в Санкт-Петербурге и один в Москве, добавляется в сообщении.