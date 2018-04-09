В En+ рассказали о возможных последствиях от санкций США для компании

Последствия санкций со стороны США на компанию En+ несут негативное влияние на бизнес и перспективы группы. Об этом говорится в сообщении En+. "Компания продолжает уделять основное внимание своему бизнесу, защите интересов своих инвесторов, держателей GDR и партнеров", — говорится в заявлении компании. Также в EN+ добавили, что группа планирует продолжать исполнять свои текущие обязательства. Ранее сообщалось, что акции компании бизнесмена Олега Дерипаски "Русал" упали на 30% (19,8 руб. за бумагу) на открытии торгов Московской биржи Максимальное снижение акций компании составляло 46,9%, до 15,04 руб. за бумагу. В свою очередь глобальные депозитарные расписки EN+ Group Дерипаски снизились на 20%