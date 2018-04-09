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В En+ рассказали о возможных последствиях от санкций США
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В En+ рассказали о возможных последствиях от санкций США для компании 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Последствия санкций со стороны США на компанию En+ несут негативное влияние на бизнес и перспективы группы. Об этом говорится в сообщении En+.
"Компания продолжает уделять основное внимание своему бизнесу, защите интересов своих инвесторов, держателей GDR и партнеров", — говорится в заявлении компании.
Также в EN+ добавили, что группа планирует продолжать исполнять свои текущие обязательства.
Ранее сообщалось, что акции компании бизнесмена Олега Дерипаски "Русал" упали на 30% (19,8 руб. за бумагу) на открытии торгов Московской биржи.
Максимальное снижение акций компании составляло 46,9%, до 15,04 руб. за бумагу.
В свою очередь глобальные депозитарные расписки EN+ Group Дерипаски снизились на 20%
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 Ещё 2 источника 
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