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Бумаги нефтегазового сектора падают на 1,5-4%
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Бумаги нефтегазового сектора падают на 1,5-4%, несмотря на отскок цены нефти 

Прайм 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Бумаги нефтегазового сектора попали под давление и уже теряют порядка 1,45-4,2%, несмотря на отскок цены нефти на утренних торгах, следует из данных Московской биржи.
Так, к 10.53 мск акции "Газпрома" падали на 3,81%, "Газпром нефти" — на 4,18%, "Лукойла" — на 3,57%, "Роснефти" — на 3,77%, префы "Транснефти" — на 2,2%.
Также дешевеют бумаги "Башнефти" (префы — на 3,21%, обыкновенные акции — на 3,07%), бумаги "Татнефти" (префы — на 3,27%, обыкновенные акции — на 1,48%) и "Сургутнефтегаза" (префы — на 1,45%, обыкновенные акции — 1,45%), также следует из данных биржи. На открытии торгов бумаги в целом снижались в пределах 0,5-0,8%.
Акции "Газпрома" и "Сургутнефтегаза" падают на фоне введения новых санкций США.
США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В санкционный список, в частности, попали глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов.
Помимо этого, акции нефтегазового сектора продолжают отыгрывать пятничное снижение нефтяных котировок после выхода данных по буровым установкам, говорят аналитики. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) за неделю, завершившуюся 6 марта, число буровых установок в США выросло на 10 штук, или более чем на 1%, до 1003 единиц.
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