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Татарстан планирует в 2018 году привлечь $11 млрд инвестиций в основной капитал
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Татарстан планирует в 2018 году привлечь $11 млрд инвестиций в основной капитал 

ТАСС 1 час назад
КАЗАНЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Власти Татарстана планируют в 2018 году сохранить объем инвестиций в основной капитал на уровне прошлого года — $11 млрд Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая на открытии VIII Eжегодного инвестиционного форума в Дубае.
"Если взять инвестиции в основной капитал в целом, мы где-то $11 млрд прошлому году, я думаю, и в этом году эта цифра будет. Но конечно, цифра прямых инвестиций значительно меньше, но прочие инвестиции, портфельные инвестиции, инвестиции российских компаний, они дают такой результат", — сказал он.
Минниханов отметил, что крупнейшими инвесторами в Татарстан являются европейские страны, очень большие инвестиции приносит Турецкая республика. «Сейчас активно работаем с Китаем, США, то есть представлены все страны», — добавил он.
Президент Татарстана также рассказал, что в республике основное внимание обращается на инвестиции, которые связаны с импортозамещением и с высокими технологиями. «И особый упор мы делаем на проекты, связанные с развитием нефтехимических проектов и машиностроительного комплекса и, конечно, агропромышленный комплекс. В последнее время мы очень активно работаем в инвестиции в новые технологии ИТ, big data, блокчейн», — пояснил он.
В Дубае (ОАЭ) с 9 по 11 апреля 2018 года проходит ежегодный инвестиционный форум (Annual Investment Meeting, AIM). Организатором мероприятия выступает министерство экономики ОАЭ при поддержке Его Высочества Шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, премьер-министра и вице-президента ОАЭ, правителя эмирата Дубай.
Ожидается, что AIM привлечет более 500 компаний из 140 стран. Участники форума представят проекты, продукты и услуги таких отраслей экономики как сельское хозяйство, торговля, строительство, научные исследования, энергетика, финансы, банковское дело, страхование и другие.
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