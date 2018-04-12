ПМХ снизил чистую прибыль по МСФО в 2017 году на 18% из-за курсовых разниц

Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ) увеличил выручку по МСФО в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 32%, до 85,360 млрд рублей при снижении чистой прибыли на 18%, до 7,6 млрд рублей, сообщил ПМХ.

Валовая прибыль выросла на 39%, до 27,9 млрд рублей, операционная прибыль — на 44%, до 13,5 млрд рублей, а показатель EBITDA вырос на 45%, до 17 млрд рублей. Себестоимость продукции компании возросла на 29%, до 57,4 млрд рублей. Чистый долг в 2017 году вырос на 8%, до 50 млрд рублей.

Рост выручки компания связывает с увеличением объемов добычи угля и повышением цен на основную товарную продукцию — кокс и чугун. Главным фактором влияния на динамику чистой прибыли стали курсовые разницы.

«В 2017 году компания показала существенный рост выручки и EBITDA. Это результат последовательной работы по снижению затрат, повышению производственной эффективности и самообеспеченности сырьем. Слаженная работа всех сегментов позволяет генерировать прибыль даже в условиях волатильности рынка», — сказал вице-президент по финансам УК ПМХ Сергей Черкаев.

Компания в данный момент реализует только один крупный проект капитального строительства — второй горизонт шахты им. Губкина комбината «КМАруда». Как ожидается, этот объект может начать генерацию собственного денежного потока уже в 2019 году, уточнил Черкаев.

ПМХ специализируется на производстве товарного чугуна, добыче и переработке коксующегося угля и железной руды. Холдинг является крупнейшим мировым экспортером товарного чугуна и крупнейшим поставщиком товарного кокса в России

Основные операционные подразделения ПМХ: дивизион «Уголь», дивизион «Кокс», дивизион «Руда и чугун» и дивизион «Порошковая металлургия». Ключевые производственные активы расположены в Кемеровской, Белгородской, Тульской и Калужской областях Российской Федерации.