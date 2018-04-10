Европлан подвел итоги 2017 г. по МСФО: лизинговый портфель вырос на 48% до 40,6 млрд руб

Объем закупаемой для сделок лизинга техники составил 72,5 млрд руб., что на 62% больше, чем за 2016 год.

За 2017 год Европлану удалось продемонстрировать рекордный рост числа заключаемых сделок. С многочисленными лизингополучателями — российскими предприятиями, организациями, предпринимателями и физическими лицами — Европлан заключил более 30 тыс. договоров лизинга транспорта, различной техники и оборудования.

Согласно выделенной консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2017 год*:

Лизинговый портфель вырос на 48% с 27,5 млрд руб. в 2016 г. до 40,6 млрд руб. в 2017 г. ;

Операционный доход вырос на 10% с 6,2 млрд руб. в 2016 г. до 6,8 млрд руб. в 2017 г. ;

Чистая прибыль выросла с 2,75 млрд руб. в 2016 г. до 2,85 млрд руб. в 2017г. ;

Капитал на 31.12.2017 г. составил 9,1 млрд руб. **;

Показатель эффективности (Cost/Income) на 31.12.2017 составил 55,8%;

Рентабельность капитала (RoEA) на 31.12.2017 г. составила 25,3%

Рентабельность активов (RoAA) на 31.12.2017 г. составила 6,7%;

Отношение долга к капиталу (Debt/Equity) на 31.12.2017 г. составило 3,4.

* Показатели за 2017 год рассчитаны по лизинговому сегменту и ООО „СК Европлан“ (за 5 мес. 2017 г., выбытие из периметра консолидации 09.06.2017 г.) на основании выделенной консолидированной финансовой отчетности (МСФО) АО „ЛК „Европлан“ за 2017 год.

** ~7 млрд руб. капитала оставлено материнской компании — ПАО „САФМАР Финансовые инвестиции“ в результате выделения из него АО „ЛК „Европлан“.