Чистый убыток «Якутскэнерго» по МСФО вырос в 2017 году утроился до 4,8 млрд рублей 

Чистый убыток «Якутскэнерго» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил в 2017 году 4,768 млрд рублей, что в 3,1 раза больше показателя годом ранее, следует из отчета компании.
Выручка компании в 2017 году составила 20,079 млрд рублей против 27,624 млрд рублей в 2016 году (снижение на 27,3%).
Операционные расходы составили 31,321 млрд рублей, что на 4,5% больше, чем в предыдущем году.
Убыток до налогообложения составил 5,158 млрд рублей против прибыли 2,014 млрд рублей годом ранее (рост в 2,6 раза).
«Якутскэнерго» — дочернее зависимое общество РАО ЭС Востока (49,37%) и «Русгидро» (29,79%). Регион деятельности — Якутия. Зона обслуживания в части распределения электроэнергии — территория площадью 2,417 млн кв. км с населением 955,58 тыс. человек.