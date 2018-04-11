Чистый убыток «Якутскэнерго» по МСФО вырос в 2017 году утроился до 4,8 млрд рублей

Чистый убыток «Якутскэнерго» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил в 2017 году 4,768 млрд рублей, что в 3,1 раза больше показателя годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка компании в 2017 году составила 20,079 млрд рублей против 27,624 млрд рублей в 2016 году (снижение на 27,3%).

Операционные расходы составили 31,321 млрд рублей, что на 4,5% больше, чем в предыдущем году.

Убыток до налогообложения составил 5,158 млрд рублей против прибыли 2,014 млрд рублей годом ранее (рост в 2,6 раза).