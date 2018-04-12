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Чистая прибыль «Русской аквакультуры» по МСФО за 2017 год составила 376,3 млн рублей
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Чистая прибыль «Русской аквакультуры» по МСФО за 2017 год составила 376,3 млн рублей 

Rambler News Service 46 минут назад
Чистая прибыль производителя лосося «Русская аквакультура» по итогам 2017 года составила 376,3 млн рублей, что на 82,4% меньше показателя за 2016 год, сообщила компания. В 2016 году чистая прибыль компании составила 2,1 млрд рублей.
«На показателе чистой прибыли от продолжающейся деятельности сказалось отсутствие зарыбления в 2016 году и соответствующей переоценки биологических активов. Данный разовый фактор, оказывающий влияние на показатели компании в 2017-2018 годах, будет нивелирован до конца 2018 благодаря завершению очередного цикла зарыбления 2017 года», — отмечается в сообщении компании.
Выручка компании за прошедший год увеличилась более чем в два раза — с 2,47 млрд рублей в 2016 году до 5,02 млрд рублей в 2017 году.
«Русская аквакультура» — производитель красной рыбы в России, осуществляет выращивание атлантического лосося в акватории Баренцева моря Мурманской области и товарное выращивание форели в озерах Республики Карелия.
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