Чистая прибыль «Русской аквакультуры» по МСФО за 2017 год составила 376,3 млн рублей

Чистая прибыль производителя лосося « Русская аквакультура » по итогам 2017 года составила 376,3 млн рублей, что на 82,4% меньше показателя за 2016 год, сообщила компания. В 2016 году чистая прибыль компании составила 2,1 млрд рублей.

«На показателе чистой прибыли от продолжающейся деятельности сказалось отсутствие зарыбления в 2016 году и соответствующей переоценки биологических активов. Данный разовый фактор, оказывающий влияние на показатели компании в 2017-2018 годах, будет нивелирован до конца 2018 благодаря завершению очередного цикла зарыбления 2017 года», — отмечается в сообщении компании.

Выручка компании за прошедший год увеличилась более чем в два раза — с 2,47 млрд рублей в 2016 году до 5,02 млрд рублей в 2017 году.