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Чистая прибыль БЭСК по МСФО в 2017 году снизилась на 12,5% — до 2,4 млрд рублей
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Чистая прибыль БЭСК по МСФО в 2017 году снизилась на 12,5% — до 2,4 млрд рублей 

Rambler News Service 58 минут назад
Чистая прибыль Башкирской электросетевой компании (БЭСК, входит в АФК «Система») по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась в 2017 году на 12,5% по сравнению с показателем предыдущего года — до 2,369 млрд рублей, следует из материалов АФК «Система».
Выручка компании увеличилась в 2017 году на 10,1% и составила 17,671 млрд рублей.
Чистая прибыль компании в четвертом квартале сократилась в 2,4 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года и составила 384 млн рублей. Выручка в четвертом квартале увеличилась на 10% и достигла 5,067 млрд рублей.
26 июня 2017 года АФК «Система» сообщила, что на принадлежащие ей 90,47% БЭСК наложен арест в обеспечение требований в рамках иска «Роснефти», «Башнефти» и Республики Башкортостан о взыскании с АФК 170,6 млрд рублей. Актив был оценен в 14 млрд рублей. Сама БЭСК сообщила, что арест не повлиял на операционную деятельность компании.
29 июня глава ФСК Андрей Муров заявил, что компания планирует приобрести часть сетевых активов БЭСК. Он пояснял, что речь идет о магистральных сетях, которые принадлежат БЭСК. 16 февраля 2018 года Муров подтвердил интерес компании к активу и пояснил, что ФСК готова вернуться к переговорам в случае, если речь будет идти о продаже именно магистральных сетевых активов БЭСК.
19 февраля Арбитражный суд Башкирии снял арест с принадлежащих АФК «Система» 90,47% акций БЭСК.
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