Дивидендная доходность по обыкновенным акциям Сбербанка может составить 4,5-4,8%, — Наталия Березина, аналитик ФК «Уралсиб»

Чистая прибыль достигла нового максимума (67 млрд руб.) при ROAE в 23%, что близко к верхнему уровню тех значений, которые банк показывал последние полтора года. Маржа после февральского падения восстановилась за месяц до 6,5% (плюс 80 б.п.), но за квартал составила всего 6,2% против 6,7% во 2 п/г 2017 г. и 6,4% годом ранее (впрочем, тренд на снижение ожидаемый). Чистые комиссии продолжают демонстрировать опережающий рост год к году — относительно 1 кв. 2017 г. он достиг 18% по сравнению с 7% у ЧПД. Операционные расходы относительно 1 кв. прошлого года увеличились на 9% против 10-процентного роста операционного дохода, соотношение Расходы/Доходы, как и в 1 кв. 2017 г., составило 30%.

Рост розницы пока лучше прогнозов

Стоимость риска составила 1,2% (плюс 60 б.п. месяц к месяцу) по итогам месяца и 0,9% за квартал, последняя цифра соответствует квартальным минимумам последних трех лет. Портфель корпоративных кредитов вырос на 0,6% месяц к месяцу и почти не изменился квартал к кварталу. Год к году он увеличился на 10% в номинальном выражении. Розничные кредиты выросли на 1,9% за месяц и на 18% год к году, с начала года они прибавили 4,5% (при этом ипотечное кредитование, как сообщает Сбербанк, увеличилось на 5% квартал к кварталу). Это достаточно быстрые темпы роста, которые предполагают возможность превышения прогноза менеджмента на текущий год (сейчас равен плюс 10–12%). Вклады населения прибавили 0,3% месяц к месяцу, но с начала года все еще остаются в минусе — на 1,1%, корпоративные депозиты увеличились на 2,9% за месяц и 0,6% с начала года.

Дивидендная доходность по обыкновенным акциям может составить 4,5–4,8%