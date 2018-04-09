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Дивидендная доходность по обыкновенным акциям Сбербанка может составить 4,5-4,8%, — Наталия Березина, аналитик ФК «Уралсиб»
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Дивидендная доходность по обыкновенным акциям Сбербанка может составить 4,5-4,8%, — Наталия Березина, аналитик ФК «Уралсиб» 

Прайм 57 минут назад
Фото: Прайм
Чистая прибыль достигла нового максимума (67 млрд руб.) при ROAE в 23%, что близко к верхнему уровню тех значений, которые банк показывал последние полтора года. Маржа после февральского падения восстановилась за месяц до 6,5% (плюс 80 б.п.), но за квартал составила всего 6,2% против 6,7% во 2 п/г 2017 г. и 6,4% годом ранее (впрочем, тренд на снижение ожидаемый). Чистые комиссии продолжают демонстрировать опережающий рост год к году — относительно 1 кв. 2017 г. он достиг 18% по сравнению с 7% у ЧПД. Операционные расходы относительно 1 кв. прошлого года увеличились на 9% против 10-процентного роста операционного дохода, соотношение Расходы/Доходы, как и в 1 кв. 2017 г., составило 30%.
Рост розницы пока лучше прогнозов
Стоимость риска составила 1,2% (плюс 60 б.п. месяц к месяцу) по итогам месяца и 0,9% за квартал, последняя цифра соответствует квартальным минимумам последних трех лет. Портфель корпоративных кредитов вырос на 0,6% месяц к месяцу и почти не изменился квартал к кварталу. Год к году он увеличился на 10% в номинальном выражении. Розничные кредиты выросли на 1,9% за месяц и на 18% год к году, с начала года они прибавили 4,5% (при этом ипотечное кредитование, как сообщает Сбербанк, увеличилось на 5% квартал к кварталу). Это достаточно быстрые темпы роста, которые предполагают возможность превышения прогноза менеджмента на текущий год (сейчас равен плюс 10–12%). Вклады населения прибавили 0,3% месяц к месяцу, но с начала года все еще остаются в минусе — на 1,1%, корпоративные депозиты увеличились на 2,9% за месяц и 0,6% с начала года.
Дивидендная доходность по обыкновенным акциям может составить 4,5–4,8%
Достаточность капитала Н1.1 выросла на 150 б.п. за месяц до 12,8% — банк после аудита отчетности включил прибыль за 2 п/г в капитал 1-го уровня. Н1.0 при этом повысился на 20 б.п. месяц к месяцу до 16,1% за счет месячной прибыли. Акции Сбербанка могут оставаться волатильными на фоне общерыночной ситуации, но с фундаментальной точки зрения мы видим потенциал роста котировок примерно на 30%. В апреле набсовет должен определиться с размером дивидендов за 2017 г. — мы ждем выплат на уровне 35% от чистой прибыли, или 11,6 руб. /акция, что предполагает дивидендную доходность 4,5% по обыкновенным и 5,3% по привилегированным акциям. Как сообщают СМИ, выплаты могут быть и чуть больше (37,5% чистой прибыли), в этом случае доходность составит 4,8% и 5,7% соответственно.
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