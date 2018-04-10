Законопроект о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство россиян, принят во втором чтении

10 апреля на пленарном заседании депутаты Госдумы приняли во втором, основном чтении законопроект, разрешающий судебным приставам блокировать доступ к сайтам, отказывающимся удалять сведения, признанные порочащими честь и достоинство или деловую репутацию граждан. Законопроект был внесен в Госдуму 2 апреля группой парламентариев из партии «Единая Россия» во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым . В первом чтении документ приняли уже 5 апреля.

Проект федерального закона предусматривает, что в случае, если лицо, распространившее в интернете не соответствующие действительности сведения, не удалило их добровольно до истечения установленного срока, судебный пристав-исполнитель выносит постановление Роскомнадзору о блокировке ресурса.

По мнению авторов документа, его разработка была обусловлена «необходимостью устранения имеющегося пробела в законодательстве». Изменения в нормативной базе призваны защитить россиян от распространения в интернете клеветнической, ложной и порочащей информации.

В условиях динамичного развития интернета создание безопасного информационного пространства становится важнейшей задачей государства. Так, в прошлом году Госдума приняла закон, касающийся безопасности критической информационной инфраструктуры России. Документ направлен на предупреждение и ликвидацию последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ. Кроме того, в первом чтении был одобрен законопроект, позволяющий оперативно блокировать сайты запрещенных организаций. Нововведения дадут право Роскомнадзору по требованию Генеральной прокуратуры, не дожидаясь суда, блокировать ресурсы, содержащие призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности и подрыву существующего конституционного строя Российской Федерации.

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