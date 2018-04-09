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«Россети» опубликовали сильные финансовые результаты по МСФО за 2017 год, — Аналитики компании «Атон»
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«Россети» опубликовали сильные финансовые результаты по МСФО за 2017 год, — Аналитики компании «Атон» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Чистая прибыль после вычета доли меньшинства составила 102 млрд руб. (+37% г/г, +13% по сравнению с консенсус-прогнозом, +31% по сравнению с нашим прогнозом). Компания осталась в минусе по FCF в 2017 — FCF составил минус 3 млрд руб., хотя стал ближе к нулю по сравнению с 2016, когда компания продемонстрировала отрицательный FCF минус 21 млрд руб. Денежный поток от операционной деятельности подскочил на 21% г/г до 212 млрд руб., в то время как консолидированные капзатраты выросли выше 200 млрд руб., составив 216 млрд руб.
Наше мнение. Результаты выглядят сильнее, чем ожидали мы и рынок (хотя консенсус-прогноз Bloomberg основан но очень небольшом количестве оценок аналитиков), однако финансовые результаты никогда не были катализатором роста для акций Россетей. Последние рассматриваются рынком как сумма многих публичных составляющих (ФСК и МРСК), а значит их динамика определяется движениями акций соответствующих компаний. Более того, дивиденды — наиболее важный драйвер, но, как мы писали в недавнем отчете по дивидендам Россетей, Россети не будут выплачивать дивиденды за 2017 после чистого убытка по РСБУ за 2017. Тем не менее материнская компания соберет рекордные 25 млрд руб. дивидендов от своих дочерних компаний, по нашим оценкам.
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