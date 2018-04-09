Предприятия Приморского края в 2017 году получили от ВТБ кредитов на сумму 35,2 млрд рублей

Это на 20% больше, чем в 2016 году.

За 2017 год ВТБ выдал предприятием Приморского края кредитов на сумму 35,2 млрд рублей, что на 20% превышает показатели 2016 года. Преимущественно финансирование направлено на реализацию проектов среднего и малого бизнеса региона. В том числе 270 млн рублей предоставлены под поручительство Гарантийного фонда Приморского края, передает пресс-служба ВТБ.

Руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Приморском крае Максим Костин: «На средства ВТБ приморские предприятия активно реализуют планы развития. Так, банк профинансировал проекты резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток , направленные на создание современной транспортно-логистической инфраструктуры и промышленного производства, предоставил кредиты рыбодобытчикам, переработчикам морепродуктов».

Кредитно-документарный портфель по среднему и малому бизнесу приморской дирекции ВТБ на 1 января 2018 года составил 24 млрд рублей (рост за год составил 68,5%). Общий портфель корпоративного бизнеса превысил 29 млрд рублей (+18% к показателю прошлого года).

В структуре портфеля основную часть формируют предприятия рыбной промышленности (40%), обрабатывающего производства (15%), торговли (13%), транспортной сферы (8%), энергетики (7%), пищевой промышленности (7%).