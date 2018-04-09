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Коммунальные платежи в России вырастут в среднем на 4%
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Коммунальные платежи в России вырастут в среднем на 4% 

Авторадио 1 час назад
Повышения произойдет с 1 июля. В среднем на 4% по стране. И это будет один из самых низких показателей последних лет. Такой прогноз сделал глава Минстроя Михаил Мень. Он заявил газете «Известия», что за изменением тарифов внимательно следит Федеральная антимонопольная служба. Что касается услуг управляющих компаний, то в Минстрое сейчас разрабатывают специальную методичку, где будут указаны базовые цены на все основные их услуги. С ней собственник сможет обратиться в руководство управляющей компании и, например, потребовать снижения стоимости, если она завышена.
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