Ещё
Московская биржа планирует запустить торги иностранными акциями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московская биржа планирует запустить торги иностранными акциями 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Московская биржа планирует в третьем квартале текущего года запустить торги иностранными акциями, сообщил журналистам глава торговой площадки Александр Афанасьев.
"Мы хотим обеспечить российским участникам рынка и инвесторам, в том числе как одну из альтернатив, возможность, коль скоро она разрешена законодательством, торговать глобальными продуктами, используя привычный механизм Московской биржи", — сказал он в кулуарах Биржевого форума.
По его словам, биржу интересуют не только иностранные акции, потому что существует еще ряд продуктов, которые по определению ликвидней на других рынках.
"Планируется (запустить торги — ред.) в третьем квартале, это все события этого года. Начнем с наиболее ликвидных бумаг, скорее это будут наиболее ликвидные акции глобального рынка. Наверное, для этого мы продлим вечернюю торговую сессию", — сказал он.
РИА Новости: последние новости
Российские миллиардеры за день потеряли более $15 млрд из-за санкций США Тиньков потерял 250 миллионов долларов, но "чувствует себя нормально" Собчак потратила на предвыборную кампанию 157,5 миллиона рублей
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поставщики бытовой техники увеличивают цены234
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля166
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста96
Порошенко повторит действия США против России103
Меркель анонсировала встречу без России89
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
05:37
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Личный счет Экономика
04:41
Украина начала испытания «Ольхи»
Армия В мире
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение