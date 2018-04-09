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Альфа-Банк изменил ставки по программе кредитования МСБ «Партнер»
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Альфа-Банк изменил ставки по программе кредитования МСБ «Партнер» 

Банки.ру 1 час назад
Альфа-Банк внес изменения в программу кредитования для малого и среднего бизнеса «Партнер».
Банк расширил диапазон ставок до 16—18% годовых (ранее — 16,5—17,5% годовых), размер ставки определяется индивидуально для каждого клиента. Финансирование по программе можно получить на развитие бизнеса, пополнение оборотных средств, приобретение, ремонт и реконструкцию основных средств. Денежные средства могут быть предоставлены на срок до трех лет в сумме от 300 тыс. до 6 млн рублей.
«Предложенный диапазон ставок достаточно высок для рынка, однако банк не требует предоставления залога по кредиту, что может сделать продукт интересным для отдельных групп заемщиков», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
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