Альфа-Банк изменил ставки по программе кредитования МСБ «Партнер»

Альфа-Банк внес изменения в программу кредитования для малого и среднего бизнеса «Партнер».

Банк расширил диапазон ставок до 16—18% годовых (ранее — 16,5—17,5% годовых), размер ставки определяется индивидуально для каждого клиента. Финансирование по программе можно получить на развитие бизнеса, пополнение оборотных средств, приобретение, ремонт и реконструкцию основных средств. Денежные средства могут быть предоставлены на срок до трех лет в сумме от 300 тыс. до 6 млн рублей.

Ирина Сафронова. «Предложенный диапазон ставок достаточно высок для рынка, однако банк не требует предоставления залога по кредиту, что может сделать продукт интересным для отдельных групп заемщиков», — добавляет эксперт Банки.ру

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