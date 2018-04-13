ЦБ повысил прогноз структурного профицита ликвидности на конец года до 3,7-4,1 трлн руб

Банк России повысил прогноз структурного профицита ликвидности банковского сектора РФ на конец 2018 года до 3,7-4,1 триллиона рублей с 3,2-3,6 триллиона рублей, говорится в подготовленном регулятором обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки». "Прогноз уровня структурного профицита ликвидности на конец 2018 года был повышен с 3,2-3,6 триллиона рублей до 3,7-4,1 триллиона рублей", — пояснили в ЦБ. По данным регулятора, в марте уровень структурного профицита ликвидности в банковском секторе увеличился. Значительный приток средств в кредитные организации был сформирован операциями ЦБ по санации Бинбанка "Рост банка" , «Траста» и Промсвязьбанка