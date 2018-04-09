Охота на единорога. Почему необходимо инвестировать в искусственный интеллект

По словам Филиппа Лаффонта, основателя одного из ведущих хедж-фондов мира Coatue Management, технологии искусственного интеллекта улучшат финансовое положение дел американского процессорного гиганта Intel , который уже 15 лет не может выполнить плановые показатели. Кроме того, они могли бы помочь социальной сети Twitter увеличить свой годовой доход до суммы в $100-200 млрд

На конференции советников по инвестициям Top Advisors Summit, проведенной в Лас-Вегасе журналом Forbes и организацией SHOOK Research, Филипп Лаффонт призвал всех собравшихся менеджеров, управляющих суммами, превышающими $500 млрд, обратить пристальное внимание на ИИ-технологии и на фондовые биржи, на которых искусственный интеллект уже сейчас меняет весь их бизнес.

«Если вы вынесете хоть один урок из прошедшего дня конференции, то он будет звучать следующим образом: нужно инвестировать в технологии искусственного интеллекта, акции компаний, которые ими занимаются, должны быть в вашем портфеле ценных бумаг, вам нужно разговаривать о них с вашими клиентами. Это действительно самый большой и самый интересный тренд со времен интернета», — заявил Филипп Лаффонт.

Хедж-фонд Coatue Management опередил революцию в сфере технологий искусственного интеллекта. Ему принадлежали крупные пакеты акций новаторов и первопроходцев в этой индустрии, например, разработчика видеокарт и процессоров Nvidia, корпорации Google холдинг Alphabet ) и компании Equinix. Лаффонт планирует отвести 20% портфеля ценных бумаг хедж-фонда Coatue Management под акции компаний, занимающихся ИИ-технологиями и cвязанными с ними центрами обработки данных и полупроводниками. Такие компании, как Intel, Twitter и AMD, которые недавно преодолели продолжительные трудности на рынке, в свою очередь, ведут совсем другую политику.

С начала двадцать первого века корпорация Intel была скорее «мертвым грузом» на фондовой бирже, поскольку ее акции едва «шевелились». Тем не менее, Лаффонт считает, что сейчас компания медленно меняется. Приблизительно 50% общего дохода Intel получает благодаря созданию и обслуживанию центров обработки данных. А вскоре продажи персональных компьютеров, на рынке которых компания когда-то была лидером, будут приносить лишь малую часть прибыли. Несмотря на то, что сочетание бизнес-стратегий Intel изменилось в лучшую сторону, её акции только сейчас начинают пожинать плоды этих изменений.

Технологии искусственного интеллекта также могут решить и некоторые проблемы социальной сети Twitter, с которыми компания борется с момента выпуска акций на свободный рынок в 2012 году. В то время, как в результате первой публичной продажи акций рыночная капитализация Facebook взлетела до более, чем $500 млрд, оценочная стоимость Twitter продолжала не превышать $25 млрд, поскольку привлекательность этой социальной сети снижает хаотичность новостной ленты. Лаффонт считает, что CEO и один из основателей Twitter Джек Дорси уже начал использовать технологии искусственного интеллекта в социальной сети, чтобы контролировать контент, релевантный для пользователей. ИИ-технологии помогут устранить проблемы с хаосом в новостной ленте, которые мешают пользователям социальной сети и рекламодателям.

«Это многолетний проект с очень интересным создателем, который относится к технологиям искусственного интеллекта точно так же, как мы», — заявил Лаффонт. «Сможет ли Twitter через пять или десять лет увеличить свой годовой доход до $100 или $200 млрд? Безусловно», — добавил он. По его словам, Advanced Micro Devices, еще одна «отстающая» компания из этой индустрии, может согласиться продать другим компаниям свои технологии полупроводникового производства. Одним из ключевых компонентов его уверенности в успехе технологий искусственного интеллекта является инфраструктура, которая повысила ценность основанных на алгоритмах вычислений.

«Как можно запустить алгоритм, если нет данных?», — отметил Лаффонт, когда речь зашла о принятии инноваций. Благодаря центрам хранения и обработки данных, растущей вычислительной мощности и большим объемам памяти практически любая компания действительно может эффективно использовать технологии искусственного интеллекта. Филипп Лаффонт считает, что центры обработки данных станут успешной нишей в этой индустрии и в качестве доказательства ссылается на недавно раскрытые компанией Facebook планы по инвестированию более половины всех капиталовложений в ЦОД.

Amazon, Согласно последним квартальным отчетам Coatue Management, хедж-фонд владеет акциями компании Twitter стоимостью более $500 млн В отчете за 2017 год не была указана информация об акциях AMD и Intel, находящихся в распоряжении хедж-фонда. Кроме того, отчеты показывают, что Coatue Management, активы которого оцениваются в $17 млрд, владеет акциями таких гигантов индустрии ИИ-технологий, как Nvidia и Alphabet, а также таких компаний, как Alibaba Apple , Facebook, JD.com и Netflix . Кроме того, хедж-фонд является держателем акций производителя микросхем Broadcom Corporation.

Что касается более широкого технологического сектора, в котором хедж-фонд Coatue Management является одним из крупнейших и ведущих инвесторов, Лаффонт позитивно оценивает обстановку на рынке. Годовой доход таких гигантов этой индустрии, как Apple, Alphabet и Facebook, сейчас в 14-17 раз больше, чем затраты. «Это еще не безумные цифры», — заявил он. В 2000 году, когда Лаффонт создал Coatue Management, прибыль технологических компаний была в 50-100 раз больше, чем затраты.

Хедж-фонд Coatue Management придерживается следующей стратегии: в портфеле ценных бумаг фонда должны быть акции крупных компаний и лидеров индустрии, например, Amazon, Facebook и Google, а также акции нескольких более мелких, но при этом сопряженных с большим риском технологических компаний. Риск в таком случае, конечно, выше, но велика и прибыль в случае успеха. Лаффонт заявил:

«Когда речь идет о технологиях, я рекомендую мыслить широко и пускаться на авантюры».

В ближайшие годы такие активные фонды, как Coatue Management могут получить дополнительную прибыль.

В последнее время в США редко проводятся IPO технологических компаний, поскольку так называемые «компании-единороги», то есть компании, чья оценочная стоимость быстро взлетает до миллиарда долларов, остаются частными. Лаффонт считает, что ситуация вскоре изменится. По его мнению, рынки IPO станут более оживленными. Благодаря этому у опытных инвесторов, которые умеют отделять победителей от неудачников, появится больше возможностей. «Мы считаем, что больше компаний начнут выпускать акции на свободный рынок, вследствие чего на рынке вновь будут действовать дарвиновские законы об естественном отборе», — заявил он.

Coatue Management инвестирует не только в американские компании. По словам Лаффонта, инвестировать в Китай весьма перспективно. За последние несколько лет его хедж-фонд стал инвестором нескольких публичных и частных китайских технологических компаний. К примеру, Coatue Management финансировал частную компанию Didi Chuxing, китайский аналог Uber, который, по мнению Лаффонта, гораздо крупнее, чем его американский конкурент. Что касается публичных компаний, Coatue Management является акционером Alibaba и JD.com. По словам Филиппа Лаффонта, китайские компании из сферы технологий либо находятся на одном уровне, либо опережают в развитии своих американских коллег из-за отсутствия конкуренции в таких сферах, как платежи, коммерция и логистика, а также благодаря тому, что китайское правительство активно поддерживает введение инноваций.

Лаффонт также дал понять, что его хедж-фонд будет рассматривать другие большие развивающиеся рынки. «Когда речь шла о технологиях, Индия всегда была „бедной родственницей“ Китая», — заявил он. Тем не менее, запуск 4G и 5G связи может наконец позволить технологическим компаниям завоевать рынки. В США, однако, запуск 5G не сильно изменит правила игры. 5G не заменит волоконно-оптическую связь, которая все еще выигрывает за счет скорости воспроизведения видео. Согласно годовым отчетам, Coatue Management является инвестором таких телекоммуникационных компаний, как Charter Communications и Liberty Broadband.

Как Филипп Лаффонт пришел к выводу о том, что 4G и 5G связь будет пользоваться успехом в Индии? Он исследовал рост компании Netflix, акционером которой является его хедж-фонд. Наряду с Facebook, Amazon и Google компания Netflix принадлежит к четырем самым крупным технологическим компаниям на фондовой бирже, известным под общей аббревиатурой FANG. «Я решил присмотреться к рынку Индии и узнать, как страна настроена по отношению к технологиям, прочитав отчеты о доходах Netflix», — заявил Лаффонт. Он признал, что множество удачных идей приходит к нему в голову только потому, что он запоминает, о чем говорят в отчетах крупные технологические компании.

Перевод Полины Шеноевой