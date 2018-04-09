Приезжий в Москве похитил 16,6 млн долл. у бизнесмена из Сингапура под предлогом продажи акций

Столичная полиция задержала мужчину за мошенничество на 16,6 млн долл. с продажей акций фирмы, близкой к театру «Ленком». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в июле 2014 г. уроженец Азербайджана 1950 г. рождения задумал завладеть деньгами крупной сингапурской компании. Он познакомился с директором этой фирмы и убедил в том, что владеет 100% акций учрежденной им организации, занимающейся ресторанным и гостиничным бизнесом. На самом деле 25% акций компании принадлежали государственному театру «Ленком».

«В гостинице «Юность» на ул. Хамовнический Вал злоумышленник и сингапурский предприниматель заключили договор купли-продажи акций фирмы на сумму 38 млн долл., за вычетом 750 млн руб., что составило более 16,6 млн долл. В дальнейшем эти средства были переведены на открытый преступником расчетный счет», — пояснил источник.

В ходе розыска полицейские задержали подозреваемого и 6 апреля возбудили против него уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурант находится под подпиской о невыезде.