Рубль дешевеет на открытии торгов

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник прибавил 17 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:04 мск 58,34 рубля, курс евро повысился на 17 копеек, до 71,55 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Давление на российскую валюту оказывают падение нефтяных котировок в конце минувшей недели и новые антироссийские санкции надавили, указывает аналитик «Альпари» Владислав Антонов

Нефть марки Brent подешевела в пятницу после после публикации данных по буровым установкам от Baker Hughes, напоминает аналитик Forex Club Иван Марчена . Согласно отчету, их число выросло на 10 штук, или более чем на 1%. Также на нефть давили риски усиления торговых войн между Китаем США , добавляет он.

«Еще одним фактором, надавившим на рубль, стало введение новых санкций США против ряда российских чиновников, бизнесменов и компаний», — продолжает эксперт.

Продуктовый виджет

Между тем в понедельник утром цена на нефть по марке Brent корректируется вверх, что позитивно для рубля, отмечает аналитик. «На этом фоне пара USD/RUB проторгуется диапазоне 57,7—58,67 рублями. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 70,76—72 рубля», — полагает Марчена.

Однако общая же картина остается негативной для рубля. Антонов продолжает рассматривать по курсу доллара движение в район 58,85—58,9 рубля, а по курсу курсу евро — до 72 рублей.