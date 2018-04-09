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Рубль подешевел к доллару и евро
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Рубль подешевел к доллару и евро
Деловая газета «Взгляд»
1 час назад
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Саминвестор
Комментарии
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 36 копеек — до 58,54 рубля, курс евро поднялся на 44 копейки — до 71,8 рубля.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 67,28 доллара за баррель, передает
РИА «Новости»
.
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