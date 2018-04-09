Ещё
Рубль подешевел к доллару и евро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рубль подешевел к доллару и евро 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Саминвестор
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 36 копеек — до 58,54 рубля, курс евро поднялся на 44 копейки — до 71,8 рубля.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 67,28 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Инвесторам в США приказано продать акции попавших под санкции российских фирм Миллер прокомментировал санкции США СМИ рассказали о зарубежном бизнесе Виталия Кличко
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»106
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии261
Степаненко покидает Россию65
Швыряющая младенцев медработница попала на видео34
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты994
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:44
В столице ненадолго похолодает
Общество Новости Москвы
00:29
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
Шоу-бизнес
00:31
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина
Украина Конфликты
04:08
Успенский рассказал о предательстве жены
Шоу-бизнес
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение