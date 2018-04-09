«Фосагро» выдвинуло в совет директоров экс-главу Лондонской биржи 

Бывший генеральный директор Лондонской фондовой биржи Ксавье Ролле выдвинут в совет директоров российской компании «Фосагро», сообщает пресс-служба компании.
«Ксавье Роле выдвинут кандидатом в совет директоров ПАО «ФосАгро» для избрания на годовом собрании акционеров 30 мая 2018 года», — говорится в сообщении.
Ролле руководил Лондонской биржей в течение 9 лет, с 2009 по 2017 годы.
«Мы будем рады вхождению в Совет директоров Ксавье Роле, под успешным руководством которого ведущая европейская биржа значительно нарастила капитализацию. Он имеет бесценный опыт работы на рынке капиталов благодаря длительному руководству крупным международным финансовым институтом с листингом в Великобритании. Его исключительные знания в области применения лучших корпоративных практик управления и раскрытия информации на рынках акционерного капитала будут полезны нашей компании», — заявил генеральный директор «Фосагро» Андрей Гурьев.