«Фосагро» выдвинуло в совет директоров экс-главу Лондонской биржи

Бывший генеральный директор Лондонской фондовой биржи Ксавье Ролле выдвинут в совет директоров российской компании «Фосагро» , сообщает пресс-служба компании.

Ксавье Роле выдвинут кандидатом в совет директоров ПАО «ФосАгро» для избрания на годовом собрании акционеров 30 мая 2018 года», — говорится в сообщении.

Ролле руководил Лондонской биржей в течение 9 лет, с 2009 по 2017 годы.