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Евро в понедельник подскакивал выше 75 рублей
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Евро в понедельник подскакивал выше 75 рублей
РИА Новости
28 минут назад
Фото:
РИА Новости
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МОСКВА
, 9 апр —
РИА Новости
. Курс евро ранее в понедельник поднимался выше 75 рублей, впервые с августа 2016 года, свидетельствуют данные торгов.
К 18.17 мск евро дорожал на 2,66 рубля, до 74,04 рубля.
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