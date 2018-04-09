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Евро в понедельник подскакивал выше 75 рублей
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Евро в понедельник подскакивал выше 75 рублей 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Курс евро ранее в понедельник поднимался выше 75 рублей, впервые с августа 2016 года, свидетельствуют данные торгов.
К 18.17 мск евро дорожал на 2,66 рубля, до 74,04 рубля.
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