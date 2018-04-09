АСВ отчиталось о первом годе банкротства Татфондбанка и Интехбанка

Лицензии у банков были отозваны 3 марта 2017-го, а в апреле того же года они были признаны банкротами.

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Как сообщает АСВ, страховое возмещение получили более 178 тыс. клиентов Татфондбанка — вкладчиков и индивидуальных предпринимателей на общую сумму 55,3 млрд рублей (99,4% страховой ответственности агентства).

По предложению правительства Татарстана для оказания поддержки лицам, пострадавшим от деятельности ликвидируемых Татфондбанка и Интехбанка, было заключено соглашение о сотрудничестве между АСВ, правительством Татарстана и Республиканским фондом поддержки в целях оказания фондом материальной помощи кредиторам ликвидируемых банков путем выкупа прав требования (приобретения на возмездной основе требований или части требований, включенных в реестры). По Татфондбанку сумма выкупа требований составляет 79,2 млн рублей, по Интехбанку — 34,364 млн В ходе конкурсного производства на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка направлены средства в размере 14,3 млрд рублей. До 28 августа 2018 года осуществляются выплаты кредиторам первой очереди в размере 20% суммы установленных требований.

В числе прочего АСВ напоминает, что по итогам инвентаризации имущества Татфондбанка была выявлена недостача активов на 40,9 млрд рублей. Осуществленные в отношении недостачи мероприятия позволили подтвердить право собственности банка на ценные бумаги, установить местонахождение оригиналов кредитных досье заемщиков и основных средств общей балансовой стоимостью более 11 млрд рублей.

Агентство завершило оценку ликвидного имущества банка (это транспортные средства, недвижимость, земельные участки, часть ценных бумаг, доли в уставном капитале), рыночная стоимость которого составила 3,2 млрд рублей. Комитетом кредиторов утвержден порядок реализации имущества, но торги до настоящего времени не проводились в связи с уклонением избранного по предложению кредиторов организатора торгов — АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» от заключения договора. Инициирован новый отбор электронной площадки в целях проведения торгов во II или III квартале 2018 года.

АСВ осуществляет взыскание задолженности по кредитам в претензионном и судебном порядке. В адрес должников направлено более 65 тыс. претензий о возврате задолженности, в суды подано более 7 тыс. исков на сумму 157,4 млрд рублей, в том числе 415 заявлений о включении требований банка в реестры должников-банкротов на сумму 145,8 млрд Удовлетворено более 3 тыс. заявлений на сумму 75 млрд Отказано в удовлетворении 45 исков. Возбуждено более 4,2 тыс. исполнительных производств на сумму 1,8 млрд рублей.

Проведена работа по выявлению сомнительных сделок Татфондбанка, по результатам которой в суд подано 787 заявлений на сумму 43,8 млрд рублей. Из рассмотренных судом заявлений удовлетворено 57, в том числе 20 заявлений неимущественного характера (восстановление обеспечения), отказано судом в удовлетворении трех заявлений. На рассмотрении в суде находятся 111 ходатайств банка об отказах от заявленных требований.

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Также осуществляются мероприятия по привлечению к ответственности виновных в банкротстве банка лиц.

АСВ напоминает, что в отношении бывшего председателя правления Татфондбанка возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (четыре эпизода) и части 2 статьи 201 (17 эпизодов) по фактам хищения денежных средств банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам и мены ценных бумаг и по фактам злоупотребления полномочиями под видом замещения прав требования по кредитным договорам на выпущенные банком облигации, а также при расторжении договоров залога по кредитным договорам. Указанные уголовные дела соединены в одно производство, предварительное следствие продолжается. Кроме того, 17 июля 2017 года Банком России направлено в Следственный комитет МВД России заявление по статьям 159, 160, 165, 201, 159.5 и 196 УК по фактам хищения имущества Банка России под видом выдачи кредитов физическим и юридическим лицам, приобретения ценных бумаг и прав требования по кредитным договорам, а также возможного преднамеренного банкротства Татфондбанка. Заявление приобщено к материалам уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего предправления банка.

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Более 28 тыс. вкладчиков Интехбанка и его клиентов — индивидуальных предпринимателей получили 13 млрд 526,6 млн рублей страховки (99,7% страховой ответственности АСВ), говорится в другом сообщении агентства.

В ходе конкурсного производства на удовлетворение требований кредиторов Интехбанка направлены средства в размере 1 млрд 716,2 млн рублей. До 28 августа 2018 года осуществляются выплаты кредиторам первой очереди в размере 11,7% суммы установленных требований.

По итогам инвентаризации имущества выявлена недостача активов Интехбанка в размере 619 млн рублей. В результате мероприятий по возврату недостачи в феврале 2018 года принадлежащие Интехбанку акции Сбербанка и инвестиционные паи ЗРПИФ «ТФБ — Рентный инвестиционный фонд», находившиеся ранее в доверительным управлении, возвращены и переведены на счет Интехбанка в НКО «Национальный Расчетный Депозитарий» . В отношении объектов недвижимости, отнесенных к недостаче, проводятся регистрационные действия.

Рыночная стоимость ликвидного имущества Интехбанка (транспортных средств, недвижимости) оценена в 385 млн рублей. Торги имуществом пока не проводились по тем же причинам, что и торги имуществом Татфондбанка.

В адрес должников направлены претензии о возврате задолженности, в суды подано более 470 исков на сумму 21,773 млрд рублей. Удовлетворено 325 заявлений на сумму 6,558 млрд, возбуждено 339 исполнительных производств на 2,413 млрд

В процедуре банкротства находятся 38 должников Интехбанка, включая Татфондбанк. Требования Интехбанка включены в реестр требований кредиторов должников на сумму 4 млрд 928,8 млн рублей.

В суд подано 381 заявление по сомнительным сделкам Интехбанка на сумму 4,72 млрд рублей. Из рассмотренных судом заявлений удовлетворено 26 на общую сумму 1,069 млрд рублей. Также в связи с выявлением дополнительных обстоятельств в отношении оспариваемых сделок конкурсным управляющим подано 76 ходатайств о принятии отказов по ранее поданным заявлениям, из которых удовлетворено 71.

Правоохранительными органами в отношении первого заместителя председателя правления Интехбанка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 УК по факту злоупотребления полномочиями при приобретении прав требования к юридическому лицу.

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Направленное в МВД заявление Банка России по фактам хищения имущества банка под видом приобретения прав требования и ценных бумаг, выдачи кредитов юридическим и физическим лицам, реализации прав требования к заемщикам, покушения на хищение денежных средств из фонда обязательного страхования вкладов, а также возможного преднамеренного банкротства банка приобщено к материалам уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего председателя правления Татфондбанка по фактам хищения имущества Банка России и Татфондбанка.

«Агентство, действуя в строгом соответствии с российским законодательством, будет и в дальнейшем предпринимать все необходимые шаги, направленные на максимальное удовлетворение интересов всех кредиторов банка», — подчеркивается в обоих сообщениях АСВ.