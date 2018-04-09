Ставки по кредитам наличными продолжают снижаться

Согласно индексу Банки.ру средняя ставка по необеспеченным нецелевым кредитам наличными в российских банках с начала года снизилась на 1,26 процентного пункта и на 5 апреля 2018 года остановилась на уровне 19,36% годовых.

Значение индекса по кредитным картам (в том числе по дебетовым картам с овердрафтом) за прошедший квартал уменьшилось на 1,06 п. п. и теперь находится на отметке 27,82% годовых.

Продуктовый виджет

«В конце декабря — начале января присутствует небольшой рост значения индекса, связанный с окончанием действия сезонных «предновогодних» предложений, ставки по которым обычно ниже среднерыночных значений. Активное снижение процентов по базовым продуктам началось весной, оно было вызвано реакцией банков на снижение ключевой ставки ЦБ и улучшением внутреннего экономического климата», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.