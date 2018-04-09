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Ставки по кредитам наличными продолжают снижаться
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Ставки по кредитам наличными продолжают снижаться 

Банки.ру 28 минут назад
Фото: Банки.ру
Согласно индексу Банки.ру средняя ставка по необеспеченным нецелевым кредитам наличными в российских банках с начала года снизилась на 1,26 процентного пункта и на 5 апреля 2018 года остановилась на уровне 19,36% годовых.
Значение индекса по кредитным картам (в том числе по дебетовым картам с овердрафтом) за прошедший квартал уменьшилось на 1,06 п. п. и теперь находится на отметке 27,82% годовых.
Продуктовый виджет
«В конце декабря — начале января присутствует небольшой рост значения индекса, связанный с окончанием действия сезонных «предновогодних» предложений, ставки по которым обычно ниже среднерыночных значений. Активное снижение процентов по базовым продуктам началось весной, оно было вызвано реакцией банков на снижение ключевой ставки ЦБ и улучшением внутреннего экономического климата», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Индекс представляет собой средний размер процентных ставок по кредитам, которые выдаются в рублях банками РФ, входящими в топ-30 по портфелю кредитов физическим лицам, без залога и поручительства на любые цели. При расчете показателя не учитываются ставки по кредитам, которые могут быть предоставлены на заявленных условиях только «своим» клиентам (зарплатным клиентам, вкладчикам банка, сотрудникам компаний-партнеров и т. д.), а также бюджетникам и пенсионерам.
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