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124 объекта введены в эксплуатацию в Нижегородской области по программам развития производства
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124 объекта введены в эксплуатацию в Нижегородской области по программам развития производства 

Newsroom24 34 минуты назад
Фото: Newsroom24
В Нижегородской области в 2017 году введено в эксплуатацию по итогам реализации программ развития производительных сил в районах Нижегородской области 124 объекта, сообщил министр экономического развития и инвестиций региона Игорь Норенков.
По его словам, 7 из них — в промышленности, 32 — в сельском хозяйстве, 49 — в сфере торговли, общественного питания и платных услуг, 10 — в транспортной инфраструктуре, 5 — в строительстве.
Самые крупные из указанных объектов — цех по производству сухого кварцевого песка ООО «ЕК ГРУПП» (Богородский район); вторая и третья очереди строительства свиноводческого комплекса ООО «ННПП» (Вадский район); «Ягодный сад» ООО «Рассвет» в Сергачском районе; производство сувенирной продукции в Шахунье.
Реализация программы дала отгруженной продукции на 257 млрд рублей и 14 млрд рублей налоговых поступлений в бюджет Нижегородской области. Создано 5,2 тысяч новых рабочих мест.
В регион поступило 78 млрд рублей инвестиций в рамках программы развития производственных сил.
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