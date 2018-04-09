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СМИ: «Нефтетранссервис» закрыл сделку по приобретению ж/д бизнеса ОТЭКО
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СМИ: «Нефтетранссервис» закрыл сделку по приобретению ж/д бизнеса ОТЭКО 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Железнодорожный оператор «Нефтетранссервис» закрыл сделку по покупке у ОТЭКО более 14 тыс. цистерн (14,2 тыс. нефтебензиновых цистерн и 179 цистерн для перевозки растительного масла), а также вагоноремонтного предприятия «СФАТ-Рязань», сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на акционера НТС Алексея Лихтенфельда.
Стороны сумму сделки не раскрывают. Однако по словам источников издания, она соответствует обозначенным ранее 12 млрд рублей. НефтеТрансСервис — один из ведущих частных операторов подвижного состава России.
ГК «ОТЭКО» (Объединенная Транспортно-Экспедиторская Компания) является крупнейшим частным инвестором в портовую инфраструктуру юга России. С начала 2000-х годов ОТЭКО реализует комплексную инвестиционную программу по строительству терминальных мощностей в порту Тамань.
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