«Якутскэнерго» привлекла кредиты в Сбербанке на 1,4 млрд рублей

Энергетическая компания «Якутскэнерго» привлекла в начале 2018 года кредиты в Сбербанке на общую сумму 1,4 млрд рублей, следует из отчета компании.

«Группа заключила ряд соглашений на привлечение кредитных средств (в том числе кредитных линий) с коммерческими банками. Наиболее существенными из них являются соглашения с ПАО «Сбербанк», согласно которым общая сумма лимита по кредитам и кредитным линиям составляет 1,4 млрд рублей», — отмечает «Якутскэнерго».

Срок погашения кредитов — январь-февраль 2020 года, кредитная ставка составляет 7,8%-8,2% годовых.