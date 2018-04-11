«Якутскэнерго» привлекла кредиты в Сбербанке на 1,4 млрд рублей 

Энергетическая компания «Якутскэнерго» привлекла в начале 2018 года кредиты в Сбербанке на общую сумму 1,4 млрд рублей, следует из отчета компании.
«Группа заключила ряд соглашений на привлечение кредитных средств (в том числе кредитных линий) с коммерческими банками. Наиболее существенными из них являются соглашения с ПАО «Сбербанк», согласно которым общая сумма лимита по кредитам и кредитным линиям составляет 1,4 млрд рублей», — отмечает «Якутскэнерго».
Срок погашения кредитов — январь-февраль 2020 года, кредитная ставка составляет 7,8%-8,2% годовых.
«Якутскэнерго» — дочернее зависимое общество РАО ЭС Востока (49,37%) и «Русгидро» (29,79%). Регион деятельности — Якутия. Зона обслуживания в части распределения электроэнергии — территория площадью 2,417 млн кв. км с населением 955,58 тыс. человек.