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Сбербанк выдал первым ста семьям с детьми ипотечные кредиты по ставке 6% годовых
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Сбербанк выдал первым ста семьям с детьми ипотечные кредиты по ставке 6% годовых 

Банки.ру 1 час назад
Фото: ГТРК Пермь
Сбербанк выдал первым 100 семьям с детьми ипотечные кредиты по льготной ставке 6% годовых, заявил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.
«Сбербанк выдал первым 100 семьям ипотечные кредиты по программе «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» со ставкой 6% годовых. Сбербанк отмечает нарастающий интерес к продукту с господдержкой и ожидает его увеличения в дальнейшем по мере роста количества семей, которые подпадают под условия программы. Она распространяется на граждан Российской Федерации, у которых родился второй или третий ребенок в период с 1 января этого года по 31 декабря 2022 года», — пояснил он.
Программа господдержки предназначена для покупки в ипотеку готового/строящегося жилья на первичном рынке у юридических лиц. Ставка 6% действует первые три года при рождении второго ребенка, пять лет — при рождении третьего ребенка. По истечение льготного периода процентная ставка устанавливается на уровне ключевой ставки ЦБ на дату выдачи кредита, увеличенной на 2 п.п.
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