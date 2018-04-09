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Санкции обвалили акции «Русала» на 46,9%
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Акции «Русала» обвалились почти на 50% 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Акции "Русала" обвалились на 46,9% на предупреждении компании о возможном техническом дефолте по ряду кредитов из-за санкций в отношении компании со стороны США, следует из данных Московской биржи.
К 10.09 мск акции "Русала" падали на 29,71% — до 19,9 рубля (уже падали на 46,9% — до 15,04 рубля), также падали подконтрольные Олегу Дерипаске En+ Group (акции компании снизились на 18,25%), и группа "ГАЗ" (акции компании снизились на 0,07%).
Ранее "Русал" сделал сообщение на Гонконгской фондовой бирже о том, что компания может объявить технический дефолт по некоторым своим кредитным обязательствам из-за санкций в отношении компании со стороны США.
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