Санкции обвалили акции «Русала» на 46,9%

Акции «Русала» обвалились почти на 50%

Акции "Русала" обвалились на 46,9% на предупреждении компании о возможном техническом дефолте по ряду кредитов из-за санкций в отношении компании со стороны США , следует из данных Московской биржи

К 10.09 мск акции "Русала" падали на 29,71% — до 19,9 рубля (уже падали на 46,9% — до 15,04 рубля), также падали подконтрольные Олегу Дерипаске En+ Group (акции компании снизились на 18,25%), и группа "ГАЗ" (акции компании снизились на 0,07%).

Ранее "Русал" сделал сообщение на Гонконгской фондовой бирже о том, что компания может объявить технический дефолт по некоторым своим кредитным обязательствам из-за санкций в отношении компании со стороны США.