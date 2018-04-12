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Заработала горячая линия по нарушениям Кодекса этики муниципальных служащих
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Заработала горячая линия по нарушениям Кодекса этики муниципальных служащих 

АиФ Нижний Новгород 36 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Ранее мэр города Владимир Панов подписал распоряжение об утверждении Кодекса, основными задачами которого стали профилактика коррупции и повышение уровня внутриорганизационной культуры поведения. Первый подобный документ был принят в администрации Нижнего Новгорода в 2010 году.
О нарушениях можно сообщить по телефону 419-74-18 и адресу электронной почты kodeks@admgor.nnov.ru. Об этом рассказали в администрации Нижнего Новгорода. Заявления горожан будут принимать с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00. Обеденный перерыв с 12.00 до 12.48.
«Муниципальный служащий должен соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на политические партии и общественные объединения; в общении быть корректным, внимательным, терпимым; проявлять уважение к обычаям и традициям народов мира; учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий. Он не должен давать публичных оценок деятельности органов власти, если это не входит в его должностные обязанности, или давать их максимально точно, если входит», — отметили в мэрии.
Муниципальный служащий должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные не допускали коррупционно опасного поведения, и своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. Он должен быть готов объяснить источники своих крупных покупок и затрат.
Кроме того, как отметили в администрации города, муниципальному служащему рекомендуется использовать только законные и этичные способы продвижения по службе и воздерживаться от стремления получить доступ к служебной информации, не относящейся к его компетенции.
Полный текст документа опубликован на сайте администрации города.
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