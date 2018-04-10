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Панов ввел Кодекс этики для муниципальных служащих
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Панов ввел Кодекс этики для муниципальных служащих 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Фото: kapital.kz  Глава Нижнего Новгорода во вторник, 9 апреля, утвердил «Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих городской администрации». Документ опубликован на сайте муниципалитета и содержит следующие разделы:
Общие положения,
Основные принципы служебного поведения муниципальных служащих являются основой поведения граждан Российской Федерации в связи с нахождением их на муниципальной службе в администрации города Нижнего Новгорода,
Рекомендательные этические правила служебного поведения муниципальных служащих,
Правила этики поведения муниципального служащего с представителями проверяемых организаций,
Правила этики поведения муниципального служащего с коллегами и подчиненными,
Правила этики поведения муниципального служащего с общественностью
Этические конфликты,
Конфликт интересов и его предупреждение,
Коррупционно опасное поведение,
Коррупционно опасное поведение руководителя,
Организация рабочего места,
Внешний вид муниципального служащего,
Ответственность муниципальных служащих, наделенных организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим,
Ответственность за нарушение Кодекса.
Кодекс — свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться муниципальные служащие администрации Нижнего Новгорода независимо от замещаемой ими должности, говориться в документе.
В частности, муниципальный служащий должен воздерживаться от публичных высказываний и оценок в отношении деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, уважительно относиться к деятельности СМИ, а также оказывать им содействие в получении достоверной информации.
Стремление к постоянному совершенствованию, росту профессиональных навыков и квалификации являются нравственным долгом муниципального служащего. Согласно кодексу, сотрудник администрации должен использовать только законные и этичные способы продвижения по службе, проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами.
Кроме того, муниципальному служащему запрещается курить во время служебных совещаний и общения с гражданами.
Внешний вид сотрудника администрации Нижнего Новгорода должен соответствовать общепринятому деловому стилю.
В холодное время года мужчинам разрешается вместо тканых рубашек использовать деловой трикотаж: тонкие водолазки и джемперы. Женщины должны придерживаться чувства меры в макияже и исключить из гардероба колготки «в сеточку».
Нарушение муниципальным служащим положений Кодекса подлежит моральному осуждению на заседаниях специальной комиссии.
Напомним, Глеб Никитин предлагает изменить закон о выборах губернатора Нижегородской области.
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