Панов ввел Кодекс этики для муниципальных служащих

Фото: kapital.kz Глава Нижнего Новгорода во вторник, 9 апреля, утвердил «Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих городской администрации». Документ опубликован на сайте муниципалитета и содержит следующие разделы:

Общие положения,

Основные принципы служебного поведения муниципальных служащих являются основой поведения граждан Российской Федерации в связи с нахождением их на муниципальной службе в администрации города Нижнего Новгорода

Рекомендательные этические правила служебного поведения муниципальных служащих,

Правила этики поведения муниципального служащего с представителями проверяемых организаций,

Правила этики поведения муниципального служащего с коллегами и подчиненными,

Правила этики поведения муниципального служащего с общественностью

Этические конфликты,

Конфликт интересов и его предупреждение,

Коррупционно опасное поведение,

Коррупционно опасное поведение руководителя,

Организация рабочего места,

Внешний вид муниципального служащего,

Ответственность муниципальных служащих, наделенных организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим,

Ответственность за нарушение Кодекса.

Кодекс — свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться муниципальные служащие администрации Нижнего Новгорода независимо от замещаемой ими должности, говориться в документе.

В частности, муниципальный служащий должен воздерживаться от публичных высказываний и оценок в отношении деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, уважительно относиться к деятельности СМИ, а также оказывать им содействие в получении достоверной информации.

Стремление к постоянному совершенствованию, росту профессиональных навыков и квалификации являются нравственным долгом муниципального служащего. Согласно кодексу, сотрудник администрации должен использовать только законные и этичные способы продвижения по службе, проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами.

Кроме того, муниципальному служащему запрещается курить во время служебных совещаний и общения с гражданами.

Внешний вид сотрудника администрации Нижнего Новгорода должен соответствовать общепринятому деловому стилю.

В холодное время года мужчинам разрешается вместо тканых рубашек использовать деловой трикотаж: тонкие водолазки и джемперы. Женщины должны придерживаться чувства меры в макияже и исключить из гардероба колготки «в сеточку».

Нарушение муниципальным служащим положений Кодекса подлежит моральному осуждению на заседаниях специальной комиссии.