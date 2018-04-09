Муниципальный долг Нижнего Новгорода за I квартал 2018 года снизился на 3,6%

Объём муниципального долга Нижнего Новгорода за три месяца 2018 года снизился на 3,6% — до 10,3 млрд рублей. Об этом сообщает сайт департамента финансов администрации Нижнего Новгорода. В общей структуре долга кредиты коммерческих банков и кредитных организаций составляют 4,9 млрд рублей, что на 7,2% меньше, чем в начале года.

Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты занимают 450 млн рублей и 5 млрд приходится на муниципальные рублёвые облигации. Их доля не изменилась.

За январь — февраль текущего года муниципальный долг составил 10,4 млрд рублей, что меньше на 3%, чем на конец прошлого года.