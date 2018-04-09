Ещё
Муниципальный долг Нижнего Новгорода за I квартал 2018 года снизился на 3,6%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Муниципальный долг Нижнего Новгорода за I квартал 2018 года снизился на 3,6% 

Newsroom24 24 минуты назад
Фото: Newsroom24
Объём муниципального долга Нижнего Новгорода за три месяца 2018 года снизился на 3,6% — до 10,3 млрд рублей. Об этом сообщает сайт департамента финансов администрации Нижнего Новгорода. В общей структуре долга кредиты коммерческих банков и кредитных организаций составляют 4,9 млрд рублей, что на 7,2% меньше, чем в начале года.
Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты занимают 450 млн рублей и 5 млрд приходится на муниципальные рублёвые облигации. Их доля не изменилась.
За январь — февраль текущего года муниципальный долг составил 10,4 млрд рублей, что меньше на 3%, чем на конец прошлого года.
Newsroom24: последние новости
Сбербанк снизил ставки по кредитованию для малого бизнеса 39,8 млрд рублей поступило в бюджет Нижегородской области в первом квартале 2018 года Председатель правления НБД-Банка Александр Шаронов выступил на съезде Ассоциации российских банков в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Степаненко покидает Россию78
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты742
Россия ответила на переезд Скрипалей в США179
США захотели сталинского «бога войны»31
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»28
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
04:56
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Конфликты Армия
00:19
Тулееву предложили новую должность
Политика
02:18
Пьеха оказалась в больнице без лекарств
Шоу-бизнес
00:25
Загорелся киевский зоопарк
Происшествия
00:09
Россия ответила на переезд Скрипалей в США
Политика
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
01:51
Экс-тёща забросала камнями футболиста
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение