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Подан иск о банкротстве «Дальневосточного морского пароходства»
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Подан иск о банкротстве «Дальневосточного морского пароходства» 

Prim.News 32 минуты назад
Компания переживает непростые времена.
Для ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания транспортной группы FESCO) на фоне уголовного преследования основного акционера Зиявудина Магомедова действительно настали тяжелые времена — о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании пароходства банкротом первым заявило ПАО «Управляющая компания «Арсагера» (Санкт-Петербург). Заявление подано в связи с тем, что ДВМП не исполняет решение Арбитражного суда по облигациям.
В конце февраля ДВМП допустило техдефолт, не выплатив обязательства по бондами БО-01 на сумму 6,375 млрд рублей.
УК «Арсагера» управляет паевыми инвестиционными фондами (ПИФами) и предоставляет услуги индивидуального доверительного управления (ИДУ). Под управлением компании находятся три открытых фонда, два интервальных и один закрытый паевой инвестиционный фонд.
ПАО «ДВМП» в 2017 году увеличило чистый убыток по РСБУ в два раза по сравнению с показателем 2016 года, до 8,616 млрд рублей. Выручка пароходства сократилась в 1,7 раза, до 1,819 млрд рублей. Кредиторская задолженность увеличилась с 168,187 млн рублей на конец 2016 года до 207,819 млн рублей на конец отчетного периода.
ДВМП опубликовало отчетность по РСБУ без аудиторского заключения. «Несмотря на совершение основных аудиторских процедур, группа откладывает публикацию заключения в связи с реструктуризацией существующей финансовой задолженности», — поясняет компания.
На данный момент группе «Сумма» принадлежит 32,5% акций ПАО «ДВМП», 23,8% — GHP Group, 17,4% — TPG, 4,9% — East Capital.
Олег Клименко, «Золотой Рог»
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