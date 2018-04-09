ЦБ рассказал о потере иностранных инвестиций Россией

Российский Центробанк опубликовал часть подробной статистики потоков прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Россию за 2017 год. Из опубликованного следует, что входящие в страну ПИИ снизились за год на 14,3%.

По данным Центробанка, входящие в страну прямые иностранные инвестиции в 2017 году составили 27,9 миллиарда долларов. Финансовые потоки в Россию оскудели за год на 14,3%. В то же время исходящие средства достигли уровня в 38,6 миллиарда долларов и тем самым показали увеличение на 73,1%.

Швейцарии. Как указал регулятор, большая доля прямых иностранных инвестиций за границу пришлась на вложения в капитал: таких оказалось 93%. В Центробанке подсчитали, что в 2017 году россияне массово выводили средства из облигаций, вкладывая в связанные структуры. Вложения же в Россию в 2017 году главным образом насчитывались в долговых инвестициях. Центробанк указал, что основными инвесторами в Россию остаются резиденты Багам, Кипра