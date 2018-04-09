«Ренова» снизит свою долю в Sulzer 

Швейцарская компания Sulzer договорилась с "Реновой" Виктора Вексельберга о выкупе 5 млн своих акций. Об этом говорится в сообщении Sulzer.
Как стало известно, доля "Реновы" в капитале Sulzer снизится до 48,83%.
"Sulzer находится в тесном контакте с органами власти и считает, что эта сделка позволит снять любые сомнения относительно независимости компании Sulzer от группы компаний "Ренова", — сказано в заявлении компании.
Ранее сообщалось, что США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.
В списке фигурируют глава "Газпрома" Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец "Реновы" Виктор Вексельберг.