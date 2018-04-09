Ещё
«Ренова» снизит свою долю в Sulzer
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ренова» снизит свою долю в Sulzer 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Швейцарская компания Sulzer договорилась с "Реновой" Виктора Вексельберга о выкупе 5 млн своих акций. Об этом говорится в сообщении Sulzer.
Как стало известно, доля "Реновы" в капитале Sulzer снизится до 48,83%.
"Sulzer находится в тесном контакте с органами власти и считает, что эта сделка позволит снять любые сомнения относительно независимости компании Sulzer от группы компаний "Ренова", — сказано в заявлении компании.
Ранее сообщалось, что США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.
В списке фигурируют глава "Газпрома" Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец "Реновы" Виктор Вексельберг.
Газета.Ru: последние новости
Акции компаний Дерипаски обрушились на фоне новых санкций В En+ рассказали о возможных последствиях от санкций США для компании США расширили список антироссийских санкций
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»104
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии263
Степаненко покидает Россию62
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ59
Швыряющая младенцев медработница попала на видео33
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:12
Голый Панин усомнился в уме россиян
Шоу-бизнес
05:40
Первый канал раскрыл сокровенные тайны Пугачевой
Шоу-бизнес
01:44
В столице ненадолго похолодает
Общество Новости Москвы
00:29
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
Шоу-бизнес
00:31
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина
Украина Конфликты
04:08
Успенский рассказал о предательстве жены
Шоу-бизнес
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение