Безналичный оборот по дебетовым картам Сбербанка достиг 60% в 2017 году

Доля безналичного оборота по дебетовым картам Сбербанка достигла 60% в 2017 году, сообщила кредитная организация.

«Доля безналичного оборота по дебетовым картам Сбербанка в 2017 году достигла 60%, увеличившись за год на 9 процентных пунктов. Портфель активных дебетовых карт за год вырос на 14% и составил 102,4 млн штук», — говорится в сообщении.

За год доля бесконтактного оборота по картам Сбербанка в торговом эквайринге выросла в 12 раз и достигла на конец года 18%.

Число клиентов, оплачивающих покупки с помощью смартфона по технологии Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и Garmin Pay, выросло в три раза и составило более 3 млн человек.