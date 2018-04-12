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Безналичный оборот по дебетовым картам Сбербанка достиг 60% в 2017 году
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Безналичный оборот по дебетовым картам Сбербанка достиг 60% в 2017 году 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: АиФ
Доля безналичного оборота по дебетовым картам Сбербанка достигла 60% в 2017 году, сообщила кредитная организация.
«Доля безналичного оборота по дебетовым картам Сбербанка в 2017 году достигла 60%, увеличившись за год на 9 процентных пунктов. Портфель активных дебетовых карт за год вырос на 14% и составил 102,4 млн штук», — говорится в сообщении.
За год доля бесконтактного оборота по картам Сбербанка в торговом эквайринге выросла в 12 раз и достигла на конец года 18%.
Число клиентов, оплачивающих покупки с помощью смартфона по технологии Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и Garmin Pay, выросло в три раза и составило более 3 млн человек.
«Одним из основных драйверов роста «безнала» стало развитие бесконтактной технологии — в 2017 году банк завершил процесс перевода новых карт на бесконтакт, сделав также бесконтактной и карту моментальной выдачи. Уже 23% оплаченных картами покупок клиенты осуществляют в одно касание», — рассказала директор дивизиона «Банковские карты и эквайринг» Сбербанка Светлана Кирсанова.
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