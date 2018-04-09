Прокси-война Ирана и саудовцев угрожает сделке ОПЕК

Москва , 9 апреля — «Вести. Экономика» Еще два года назад напряженность отношений между Ираном Саудовской Аравией вызывала сомнения в успехе сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Теперь, во время второго года реализации сделки, эти сомнения снова возрождаются на фоне эскалации конфликта между двумя региональными конкурентами. Война в Йемене , в которой участвуют Саудовская Аравия и Иран, не имеет никакой цели. И это может означать конец сделки.

Сейчас есть сомнения, что сделка продлится после встречи партнеров в июне 2018 года. Ранее в этом году аналитики ведущих инвестиционных банков предупредили, что для некоторых партнеров в сделке цены на нефть становятся слишком высокими. И Россия была самым заметным примером в этом плане: со своей экономикой в основном ориентированной на экспорт, она могла бы использовать более низкие цены на нефть, чтобы сохранить низкий рубль и поддержать спрос на экспортные товары.

Похоже, что Иран устраивает цена на Brent ниже $70 за баррель. В прошлом месяце министр нефти Ирана Биджан Зангане сообщил, что Ирану невыгодна цена на нефть на уровне $70, так как этот уровень цен будет стимулировать сланцевую нефтедобычу США . Действительно, добыча нефти в США неуклонно растет, на прошлой неделе ее объемы составили 10,43 млн баррелей в сутки.

А теперь последней каплей может стать растущий враждебный настрой между Эр-Риядом Тегераном . На прошлой неделе стратег ETF Securities Нитеш Шах заявил, что эти двусторонние отношения, которые до сих пор имели лишь незначительное влияние на нефтяные рынки, теперь могут привести к более раннему завершению сделки.

«Напряженность в Саудовской Аравии и Иране, похоже, усиливается. Хотя это и дает сегодня геополитическую выгоду в отношении нефти, она может привести к расколу в ОПЕК , что выльется в преждевременное прекращение соглашения», — отметил Шах. Но это единство было сомнительно с самого начала сделки, и вовсе не из-за напряженных отношений Ирана и Саудовской Аравии. Не все члены ОПЕК соблюдали условия соглашения, в первую очередь Ирак

Второй по величине производитель ОПЕК по-прежнему не соблюдает условия соглашения. И если бы не сокращение Саудовской Аравии больше обещанного объема и, что более важно, быстро падающее производство Венесуэлы , картель не добился бы соблюдения соглашения более чем 100%, чем он так гордится.

В следующем месяце ОПЕК проведет встречу, чтобы рассмотреть сделку, затем состоится расширенная встреча ОПЕК+ в июне. Большинство участников заявили о неизменной поддержке соглашения, даже Ирак. Тем временем Багдад объявил о планах существенно увеличить объемы добычи нефти и объявил, что его запасы нефти могут оказаться намного выше, чем предполагалось ранее. Последствия этих двух новостей из Ирака могут негативно отразиться на перспективах сделки по сокращению.

Остается вопрос, касающийся того, как долго Саудовская Аравия будет поддерживать большую часть сокращений. До сих пор ее терпение было на грани с мученичеством: «Сделать все возможное» — эта мысль повторялась рефреном применительно к добыче. Но Саудовской Аравии нужны деньги для реализации ее амбициозных планов по проведению экономической реформы.

И она не может или, по крайней мере, не должна возлагать все свои надежды на IPO Aramco. Расчеты, согласно которым снижение цен на нефть приведет к увеличению доходов, также касаются и Эр-Рияда.

Дальнейшая эскалация прокси-войны способствовала бы росту цен. Но будут ли и дальше ухудшаться отношения между Ираном и Саудовской Аравией? Это может привести к расколу внутри картеля и прекращению сделки по сокращению производства. Это повлияет на цены, компенсируя положительный ценовой эффект политической эскалации. Иными словами, Иран и Саудовская Аравия могут вести игру с нулевым выирышем, когда дело касается нефти.

Вряд ли это то, что обрадует Тегеран или Эр-Рияд, поэтому в какой-то момент им потребуется выбирать между агрессивным продвижением своего регионального влияния и поддержкой более высоких цен на нефть.