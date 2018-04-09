Эксперт: «Цифровая экономика» может потребовать дополнительно 200 млрд руб. в год

"Цифры пока не до конца понятны: когда мы считали инвестиционную модель отрасли, мы поняли, что информационные технологии и телекомы сами по себе инвестиционно привлекательны", — рассказал Варламов.

Чтобы развивать все направления, заявленные в плане мероприятий, необходимо будет дополнительно привлечь около 200 млрд руб. ежегодно, указал директор фонда.

Программа «Цифровой экономики предполагает, что на реализацию четырех планов мероприятий потребуется порядка 522 млрд рублей. Больше всего придется на направление „Информационная инфраструктура“ — согласно утвержденному плану мероприятий, на реализацию плана по этому направлению из федерального бюджета предусмотрено выделение 100,46 млрд рублей. Из них почти 2 млрд рублей было выделено в 2017 году, 27,17 млрд рублей будет выделено в 2018 году, 33,73 млрд руб. — в 2019 году и 37,61 млрд руб. — в 2020 году. Также предусмотрено финансирование из внебюджетных источников в общем объеме 336,1 млрд рублей в 2018-2020 гг. Таким образом, суммарно до 2020 года включительно предполагается финансирование почти на 437 млрд руб.