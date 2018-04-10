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ЦБ РФ: отток капитала и инвестиции снизились в I кв.
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ЦБ РФ: отток капитала и инвестиции снизились в I кв. 

Вести Экономика 25 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 10 апреля — «Вести. Экономика». Чистый вывоз капитала частным сектором в I квартале 2018 г., по оценке Банка России, снизился до $13,4 млрд с $16,4 млрд за I квартал годом ранее. Снизились и прямые инвестиции нерезидентов.
При этом, в отличие от ситуации годом ранее, когда чистое кредитование частным сектором России внешнего мира осуществлялось преимущественно за счет операций банков, в прошедшем квартале текущего года его величина сложилась в результате увеличения зарубежных активов прочих секторов, отмечается в опубликованном сегодня комментарии ЦБ.
По предварительной оценке Банка России, профицит счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в I квартале 2018 г. вырос до $28,8 млрд с $22,3 млрд в I квартале 2017 г.
Определяющую роль сыграло укрепление торгового баланса на $7,8 млрд до $42,3 млрд на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на мировых сырьевых рынках и расширения спроса на неэнергетические товары российского экспорта.
Международные резервы Российской Федерации в I квартале 2018 г. выросли на $19,3 млрд с $11,3 млрд в январе-марте 2017 г., главным образом, в результате приобретения иностранной валюты в рамках бюджетного правила и возврата кредитными организациями Банку России ранее предоставленной валютной ликвидности.
Прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор экономики РФ в I квартале 2018 г. снизились до $4,3 млрд с $4,9 млрд годом ранее. Портфельные инвестиции нерезидентов в активы небанковского сектора РФ уменьшились на $0,2 млрд после снижения на $5,1 млрд в I квартале 2017 г.
Обязательства федеральных органов управления РФ перед нерезидентами по портфельным инвестициям выросли на $1 млрд после роста на $4,4 млрд за аналогичный период 2017 г.
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