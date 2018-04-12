ЦБ оценит достаточность капитала банков, размер активов которых превышает 500 млрд рублей

В текущем году ЦБ осуществит оценку качества внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) и достаточности капитала кредитных организаций, а также банковских групп, размер активов головных кредитных организаций которых составляет не менее 500 млрд рублей.

«Указанная оценка будет осуществляться в соответствии с указанием «О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы». Для проведения ЦБ такой оценки кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) необходимо представить в Банк России информацию об организации ВПОДК кредитной организации (ВПОДК группы) и их результатах», — говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Нормативный акт, устанавливающий требования к составу информации и порядку ее представления, предполагается издать в III квартале 2018 года.

Срок проведения Банком России оценки качества ВПОДК и достаточности капитала кредитных организаций, а также банковских групп, размер активов головных кредитных организаций которых составляет не менее 500 млрд рублей, — IV квартал 2018 года.