«МТС-Банк» намерен подать иски о признании банкротами совладельцев сети кинотеатров «Люксор»

Соответствующая информация опубликована в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

ПАО «МТС-Банк» на основании п. 2.1 ст. 7, п. 2 ст. 213.5 федерального закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) сообщает о своем намерении обратиться в суд с заявлением о признании Ленского Евгения Валериевича несостоятельным (банкротом)», — сообщается в реестре. Аналогичное намерение размещено в реестре в отношении И. Добровольского.

Банк также намерен подать иски о признании банкротами ЗАО «Синемаменеджмент» (является учредителем сети кинотеатров «Люксор», генеральным директором является Е. Ленский), ООО «Люксор Дистрибьюшн» и ООО «Кинолюкс», которые входят в группу компаний «Люксор».

Как пояснили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе кредитной организации, общая сумма выданного «МТС-Банком» кредита группе компаний «Люксор» составила 280 млн руб., средства были привлечены в 2012 г.

«В 2016 г. они перестали выполнять свои обязательства по кредиту, в связи с чем банк обратился в суд. В ноябре 2016 г. стороны заключили мировое соглашение в суде. Со второй половины 2017 г. обязательства по данному соглашению «Люксор» исполняла не в полном объеме с просрочкой. На данный момент общая сумма задолженности группа компаний «Люксор» перед банком составляет 107 млн руб.», — сообщили в пресс-службе.