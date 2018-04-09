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Почему ФРС не боится обвала рынков?
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Почему ФРС не боится обвала рынков? 

Вести.Ru 59 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 9 апреля — «Вести. Экономика». Минувшая неделя для мировых фондовых рынков стала крайне напряженной: ведущие индексы после небольшого отскока снова ушли в глубокий минус, волатильность нарастает. Ухудшению настроений больше всего способствуют «торговые войны» между Китаем и США, но не только. И хотя пока все это лишь угрозы — реализация протекционистских мер может произойти только в начале июня, рынки очень встревожены.
Zerohedge
Впрочем, это далеко не все, что беспокоит трейдеров. Федеральная резервная система, несмотря ни на что, продолжает изымать ликвидность. Американский регулятор, согласно плану, распродает бумаги со своего баланса. В I квартале Федрезерв продавал казначейские и ипотечные облигации на $20 млрд в месяц.
Zerohedge
Суммарный объем активов на балансе ФРС с момента начала процесса нормализации баланса сократился уже на $74 млрд до минимального значения с 9 июля 2014 г. Федрезерв не собирается на этом останавливаться. Каждый квартал объем продаж будет увеличиваться. В последнем квартале Федрезерв будет реализовывать бумаги уже на $50 млрд в месяц. В 2019 г. баланса должен сократиться на $600 млрд Процесс будет продолжаться до тех пор, пока регулятор не посчитает, что процесс нормализации баланса завершен. Когда это произойдет и какой объем активов можно считать нормальным — пока неизвестно. Еще раз отметим, что именно распродажи активов с баланса ФРС частично являются причиной обвала на фондовом рынке. Эксперты уверены, что это не заставит Федрезерв приостановить или как-то изменить этот процесс. Это может произойти только в случае серьезного финансового кризиса, когда Федрезерв будет выступать в качестве кредитора последней инстанции, но такой сценарий пока не просматривается. Таким образом, можно сделать вывод, что так называемое обратное QE приведет к снижению стоимости фондовых активов, то есть частично нивелирует эффект, достигнутый за время количественного смягчения.
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