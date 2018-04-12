Внешний долг России в I квартале вырос на $6,1 млрд — до $524,9 млрд

Внешний долг России , по предварительной оценке, по состоянию на 1 апреля 2018 года составил $524,9 млрд, сообщает Банк России

«С начала года задолженность страны перед нерезидентами увеличилась на 6,1 млрд долларов США, или на 1,2%», — говорится в сообщении.

ЦБ отмечает, что увеличение показателя произошло за счет роста обязательств в рамках размещения суверенных долговых ценных бумаг и управления международными резервами страны.

«Внешний долг частного сектора практически не изменился», — отмечает ЦБ.