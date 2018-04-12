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Внешний долг России в I квартале вырос на $6,1 млрд — до $524,9 млрд
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Внешний долг России в I квартале вырос на $6,1 млрд — до $524,9 млрд 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Внешний долг России, по предварительной оценке, по состоянию на 1 апреля 2018 года составил $524,9 млрд, сообщает Банк России.
«С начала года задолженность страны перед нерезидентами увеличилась на 6,1 млрд долларов США, или на 1,2%», — говорится в сообщении.
ЦБ отмечает, что увеличение показателя произошло за счет роста обязательств в рамках размещения суверенных долговых ценных бумаг и управления международными резервами страны.
«Внешний долг частного сектора практически не изменился», — отмечает ЦБ.
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