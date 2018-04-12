Внешний долг России, по предварительной оценке, по состоянию на 1 апреля 2018 года составил $524,9 млрд, сообщает Банк России.
«С начала года задолженность страны перед нерезидентами увеличилась на 6,1 млрд долларов США, или на 1,2%», — говорится в сообщении.
ЦБ отмечает, что увеличение показателя произошло за счет роста обязательств в рамках размещения суверенных долговых ценных бумаг и управления международными резервами страны.
«Внешний долг частного сектора практически не изменился», — отмечает ЦБ.