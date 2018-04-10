Чистый отток капитала из России сократился на $3 млрд

Чистый отток капитала из России за первый квартал 2018 года снизился на $3 млрд и составил $13,4 млрд Об этом сообщается в материалах Банка России.

"Чистый вывоз капитала частным сектором в I квартале 2018 года, по оценке Банка России , составил $13,4 млрд ($16,4 млрд годом ранее)", — заявил регулятор.

Уточняется, что в отличие от ситуации годом ранее, когда чистое кредитование частным сектором России внешнего мира осуществлялось преимущественно за счет операций банков, в первом квартале 2018 года его величина сложилась в результате увеличения зарубежных активов прочих секторов.