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Чистый отток капитала из России сократился на $3 млрд
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Чистый отток капитала из России сократился на $3 млрд 

Газета.Ru 1 час назад
Чистый отток капитала из России за первый квартал 2018 года снизился на $3 млрд и составил $13,4 млрд Об этом сообщается в материалах Банка России.
"Чистый вывоз капитала частным сектором в I квартале 2018 года, по оценке Банка России, составил $13,4 млрд ($16,4 млрд годом ранее)", — заявил регулятор.
Уточняется, что в отличие от ситуации годом ранее, когда чистое кредитование частным сектором России внешнего мира осуществлялось преимущественно за счет операций банков, в первом квартале 2018 года его величина сложилась в результате увеличения зарубежных активов прочих секторов.
Ранее глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что вывод капитала из страны через серые схемы стремится к нулю.
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 Ещё 4 источника 
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